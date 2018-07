Así se vería el uniforme de Cristiano Ronaldo en la Juventus

Los rumores se van haciendo cada vez más grandes, medios italianos aseguran que durante el fin de semana la Juventus hará oficial la llegada de Cristiano Ronaldo al club italiano.

'Desmienten' llegada de CR7 a club salvadoreño

Una cuenta de seguidores de la ‘Vecchia Signora’ publicó una imagen donde se aprecia el jersey que ocuparía Cristiano Ronaldo con el cuadro de Turín.

Juventus fans are already hunting for Cristiano Ronaldo's Juve jerseys. [Leggo] pic.twitter.com/Td1ncSX2MW

— Forza Juventus (@ForzaJuve2017) July 5, 2018