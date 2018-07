FOTOS: Conoce a Álvaro Odriozola, el nuevo fichaje del Real Madrid

Álvaro Odriozola se convirtió en el nuevo jugador del Real Madrid, procedente de la Real Sociedad de La Liga de España, y aunque es poco conocido, se ha convertido en tendencia en redes sociales tras fichar con el conjunto merengue.

Te puede interesar: Gianluigi Buffon será presentado con el PSG el próximo lunes

El joven español de 22 años de edad ha destacado por el buen nivel dentro del terreno de juego, hecho que llamó la atención del Real Madrid, equipo que tiene gran expectativa de lo que pueda aportar al club.

Incluso, tiene un grato recuerdo de Carlos Vela, con quien coincidió en la Real Sociedad. "Tu gol de esta noche me puso los pelos de punta. Gracias de corazón por todos y cada uno de los consejos que me has dado este año. Ha sido un placer compartir banda contigo.

Mucha suerte en tu aventura de Los Ángeles y que sepas que la familia txuri-urdin no te olvida. ¡¡Grande, Carli!!", fue el mensaje que le dedicó cuando Vela se despidió del equipo para fichar con Los Ángeles F.C. de la MLS.

Es por ello que aquí te compartimos algunas fotografías de él:

Todo 👌 para el entrenamiento. #Aupaerreala A post shared by Alvaroodriozola (@alvaroodriozola) on Jan 19, 2018 at 1:28am PST

😀 A post shared by Alvaroodriozola (@alvaroodriozola) on Oct 21, 2017 at 7:19am PDT

La Reina del Hipodromo 👑 #poti A post shared by Alvaroodriozola (@alvaroodriozola) on Sep 2, 2017 at 5:19am PDT

TE RECOMENDAMOS