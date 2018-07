Celta de Vigo presenta oficialmente a Néstor Araujo

El defensa mexicano Néstor Araujo fue presentado este viernes de manera oficial como nuevo refuerzo del Celta de Vigo, de la Primera División del futbol español, en lo que será la primera aventura en Europa.

Estuvo acompañado de la dirigente Carmen Avendaño y el director deportivo Felipe Miñambres.

"Gracias Carmen, Felipe, estoy contentísimo, mi familia está feliz. El trato que le darán a toda mi familia será buenísimo, me he sentido como en casa y comprometido con el club”, comentó.

Agregó que en esta nueva aventura llega con muchas ganas y motivado en hacer un buen torneo y también agradecer al presidente Carlos Mouriño por traer un mexicano al Celta.

Araujo, quien proviene de Santos Laguna, explicó algunos motivos por los cuales se decantó por defender los colores del conjunto vasco, que aspira a pelear por los puestos de competiciones europeas en la Liga de España y llegar lejos en la Copa del Rey.

“Es un club muy humano y luego se presentó Felipe, la gente del club y me ha gustado mucho el trato y por supuesto el venir a un equipo que compite y que quiere buscar cosas grandes es un reto para hacerlo”, apuntó.

Aseguró se encuentra en óptimas condiciones para hacer la pretemporada con el club vigués, luego de superar una lesión que le impidió estar en la Copa del Mundo.

“Si no estoy al cien por ciento no tenía caso ir al 70 o al 80, es un Mundial y (Juan Carlos) Osorio necesitaba a gente al cien por ciento. Este tiempo me dio para recuperarme, estar en casa haciendo ejercicios y prácticamente estoy recuperado. Al final de no ir y perderse una Copa del Mundo me prepare para llegar bien a la pretemporada acá”, expresó.

Araujo tiene el compromiso también de responder a las expectativas y poner el nombre en alto de México y de su club Santos Laguna, aunque él se formó y debutó en Cruz Azul.

“Es un orgullo, es como vestir la playera de la selección a donde quiera que vayas poner en alto el nombre de México, el nombre del Club Santos porque ahí duré cinco años, estuve en casa, fueron mi familia y es una responsabilidad de hacer las cosas muy bien acá y enaltecer a mi país que tanto quiero”, acotó.

Sobre su nuevo técnico, el argentino Antonio Mohamed, a quien enfrentó en el futbol mexicano, comentó: “es muy ofensivo con un futbol muy alegre. Monterrey, equipo que dirigía, en cada partido hacía dos o tres goles para arriba, era un buen plantel”.

