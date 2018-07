Fernando Gaviria, el primer líder del Tour de Francia

El colombiano Fernando Gaviria (Quick Step) es el primer líder del Tour de Francia al imponerse al esprint en la etapa inaugural de la 105 edición disputada entre Noirmoutier-En-L'Île y Fontenay-Le-Comte, de 201 kilómetros.

Gaviria, de 23 años y debutante en el Tour, alzó los brazos con un tiempo de 4 horas 23 minutos 32 segundo, por delante del eslovaco Peter Sagan (Bora) y del alemán Marcel Kittel (Katusha).

Una caída le hizo perder 49 segundos al británico Chris Froome (Sky) y un pinchazo 1.10 minutos al colombiano Nairo Quintana (Movistar).

Este domingo se disputará la segunda etapa entre Mouilleron-Saint-Germain y La Roche-Sur-Yon, de 182,5 kilómetros.

