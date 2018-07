Hamilton logra la Pole en Gran Bretaña; 'Checo' cae en la Q2

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha logrado este sábado la 'pole' en el GP de Gran Bretaña de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone.

Hamilton, que logró la cuarta pole de la temporada y la 76 de su carrera, acreditó un mejor tiempo de 1:25.892 con el que superó en 44 milésimas al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), con quien este domingo compartirá la primera línea de la parrilla de salida en el trazado británico.

En la segunda línea de la parrilla estarán los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valteri Bottas (Mercedes).

Por su parte, el piloto mexicano de Force India, Sergio Pérez junto al español Fernando Alonso han quedaron eliminados en la segunda tanda de entrenamientos oficiales del GP de Gran Bretaña.

Q3 CLASSIFICATION: What a battle between the title rivals 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/4NuZukfWLq

— Formula 1 (@F1) July 7, 2018