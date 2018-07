Llegada de CR7 a la Juventus indigna a trabajadores de Fiat

Después de que se diera a conocer que Cristiano Ronaldo ya no será más parte del Real Madrid, su futuro estaría con la Juventus de Italia, donde el cuadro campeón de la Serie A ya le tendría guardar su lugar, pero esto no fue del todo bueno; trabajadores de la marca Fiat se molestaron por el futuro ingreso del luso, pues no hay aumento salarial desde hace años.

Gerardo Giasone, elemento de poco más de 18 años en la unidad, habló en exclusiva para la agencia DER, donde aseveró que hay indignación por la posible llegada del portugués, ya que habría un desembolso económico fuerte.

“Después de Higuaín– que costó 96 millones de euros para sacarlo del Nápoles-, ¿también Cristiano Ronaldo? Es una vergüenza. Los trabajadores de Fiat no han aumentado su sueldo en los últimos 10 años. Con el salario de Cristiano podrían dar un aumento de 200 euros a todos los empleados. En estos 10 años hemos perdido un 10.7 por ciento por la inflación que nunca hemos recuperado. Y Fiat Chrysler Automobiles gasta 126 millones de euros anuales en patrocinio, de los cuales 26.5 millones don para la Juventus”, fueron las palabras de Gerardo Giannone.

Hasta el momento no se ha dado a conocer a ciencia cierta el futuro del campeón de Europa con Portugal en el 2016, pero los rumores son cada vez más fuertes sobre su llegada al conjunto de la Vieja Señora.

