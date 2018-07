Nadal y del Potro avanzan a octavos en Wimbledon

El tenista español Rafael Nadal continúa su travesía con paso firme en el torneo de Wimbledon 2018 y pasó a octavos de final de la competencia.

Nadal tuvo una gran victoria sobre el australiano Álex de Miñaur 6-1, 6-2, 6-4 con lo que logró su pase a la siguiente fase sin ninguna complicación en el partido.

Marching on into the fourth round, @RafaelNadal triumphs 6-1, 6-2, 6-4 against Alex de Minaur on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/zaMuV4csk8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2018

Por su parte, el argentino Juan Martin del Potro de igual manera pasó a los octavos de final de Wimbledon 2018 imponiéndose con superioridad sobre el francés Benoît Paire.

Aunque el segundo set le costó a “Delpo”, en el tercero el francés no aguantó más y no pudo recomponer el camino, por lo que no tuvo problema para ganar con un marcador final de 6-4, 7(7)-6(4), 6-3.

Is a first grass court title on the horizon? @delpotrojuan is through to the fourth round in straight sets, defeating Benoit Paire 6-4, 7-6(4), 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/FeMetrTf2Q — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2018

