Nombran a Inés Sainz como 'la musa de Rusia'

La comentarista deportiva, Inés Sainz, se está llevando los suspiros de los aficionados del mundial, se llegó a rumorar que hasta el mismísimo Cristiano Ronaldo la invitó a salir después de una entrevista que tuvo con la mexicana.

Hace unas días, la conductora causó polémica tras emitir su opinión acerca de temas políticos y de ciertos personajes de ese ámbito, sin embargo, este fin de semana diversos medios y usuarios de Twitter la nombraron como ‘la musa de Rusia.

Ya que no está México en el mundial, lo único por lo que lo veo es por @InesSainzG Tanto talento, profesionalismo y que domine el tema, es inevitable no verla. #InésLaMusaDeRusia — Omar Cruz #🔮 (@EsOmarCruz) July 6, 2018

@InesSainzG Quien dice que México ya no está en el mundial, si tenemos representando a la mejor y más bella periodista del mundo #InésLaMusaDeRusia pic.twitter.com/C4NVIomioS — Oscar (@Oskr_JD11) July 7, 2018

Aparte de ser una excelente conductora, Inés Sainz es cinta negra en Tae Know Do, es egresada de la carrera de Leyes por la Universidad del Valle de México en Querétaro y cuenta con dos maestrías: una en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Querétaro y otra en Administración y Negocios del Futbol, por lo que ejemplifica a la perfección que la belleza no está peleada con la inteligencia.

