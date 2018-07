Simona Halep se despide de Wimbledon tras ser eliminada

La jugadora de China Taipei Su-Wei Hsieh reivindicó su tenis defensivo en las pistas de Wimbledon y terminó (3-6, 6-4 y 7-5) con la rumana Simona Halep, número uno del mundo, para dejar al torneo con la checa Karolina Pliskova como única 'top 10' en el cuadro.

Hsieh, de 32 años y colocada como 48 del mundo, acabó entre lágrimas su partido ante la rumana, en el que se sobrepuso hasta los casi treinta golpe ganadores que colocó Halep.

Es la cuarta victoria de Hsieh ante jugadores del 'top 10', aunque nunca había ganado a una número uno del mundo.

Con la eliminación de la reciente ganadora de Roland Garros, Wimbledon pierde a una de las dos únicas 'top 10' que quedaban en el cuadro.

De las diez mejores del mundo, solo Pliskova consiguió meterse en los octavos de final del torneo.

"The greatest win of her singles career"

Su-Wei Hsieh sends home Simona Halep at #Wimbledon pic.twitter.com/t4J4lGAtub

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2018