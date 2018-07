Antonio Mohamed es presentado como DT del Celta de Vigo

El equipo español Celta de Vigo, presentó al nuevo director técnico del equipo, un viejo conocido del futbol mexicano: Antonio ‘el turco’ Mohamed. El argentino manifestó su alegría de llegar al club y puso en claro su principal objetivo: clasificar al club a las competiciones europeas.

“Lo primero es buscar una identidad, que la gente se sienta identificada. Y a partir de ahí iremos construyendo el sueño de clasificarnos para Europa, que es nuestro principal objetivo", subrayó.

También señaló que a través de sus estrategias, intentará que la afición se sienta orgullosa de ver jugar al equipo en cualquier campo y que si ha llegado al club es para triunfar.

"La posibilidad de entrenar en Europa era un sueño tanto para mí como para mi cuerpo técnico. Tenemos muchas ganas de trabajar. Demostrar el entusiasmo y conocimiento que tenemos, con el objetivo es que la gente se sienta orgullosa de ver jugar a su equipo en cualquier campo. No venimos de vacaciones, venimos a triunfar", apuntó.

¡Buenos días! 🌞 Hoy a las 13:00 CEST primera rueda de prensa 🗣 de nuestro entrenador, en DIRECTO 👀 en https://t.co/J378eIlW5J. #BenvidoMohamed #LaActitudNoSeNegocia pic.twitter.com/Jvh62zyJk1 — RC Celta (@RCCelta) July 7, 2018

Mohamed contará con el defensor mexicano, Néstor Araujo para la temporada 18-19 y agradeció el voto de confianza que le dio la directiva del equipo español para iniciar este proyecto desde la pretemporada.

“Llegamos con la maleta llena de ilusiones. No es lo mismo llegar acá en la quinta o sexta jornada que iniciar el proyecto. Aquí se me han dado todas las posibilidades de cumplir un sueño. El Celta confía en mí, me da todas las herramientas para triunfar", comentó Mohamed.

