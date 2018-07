'En Qatar 2022 no habrá restricciones': comité organizador

El mundial de Rusia 2018 aún no termina y la delegación de Qatar ya está trabajando para recibir al mundo en el 2022, realizaron una exhibición en Moscú sobre la cultura del próximo país sede de la Copa del Mundo.

Al tratarse de un país donde la mayoría de la población es árabe y existen muchas restricciones de vestimenta y comportamiento, la directora del Comité Organizador de Qatar 2022, Fatma Al Nuaimi, destacó que se está trabajando para que el evento sea una oportunidad de romper las barreras que el mundo occidental tiene sobre su cultura.

Otro punto crucial en el mundial de Qatar será la venta de bebidas alcohólicas, en el país árabe está prohibido emborracharse, debido a que el Corán prohibe el uso de bebidas fermentadas. Al Nuaimi, aprovechó la oportunidad para anunciar que Qatar 2022 será ‘la primera Copa del Mundo compacta"

شعار الحملة الترويجية في موسكو هو (نراكم في ٢٠٢٢) #seeyouin2022 وتهدف الحملة إلى تعريف جماهير كأس العالم بالدولة المستضيفة للنسخة القادمة 👍🏼 pic.twitter.com/YeaHgKfS4E — حمد مجيغير (@Hamdatov) July 7, 2018

"La gente podrá asistir a dos partidos en el día; justo como en los Olímpicos en los que tienes todo en la misma ciudad y no tienes que viajar, no necesitas cambiar de hoteles, no necesitas ir de una ciudad a otra; será un alivio para los atletas y fanáticos que podrán tener una experiencia completamente nueva”, comentó.

En el evento detallaron los avances estructurales y de planeación que hasta el momento, no presentan ningún contratiempo: “Ya tenemos un estadio completo desde el año pasado, tendremos dos más listos para el final de este año, en diciembre, y el último estadio será entregado a FIFA para el año 2021”, detalló la Directora del comité organizador del próximo mundial.

