Arrestan a ex jugador de los Lions de Detroit por agredir a un agente

Un ex jugador de los Lions de Detroit fue arrestado el lunes en Pittsburgh por golpear a un agente tras negarse a pagarle al conductor de una limusina, informó la policía.

Brandon Pettigrew, que en la actualidad es agente libre, está acusado de dos cargos de agresión con agravantes, robo de servicios y ebriedad en público.

El tight end de 33 años se negó a pagar 97 dólares por ser trasladado en limusina a un hotel del centro de la ciudad en la madrugada.

Según una queja, cuando los agentes llegaron Pettigrew se puso agresivo y golpeó a uno en el pecho en tres ocasiones. La policía dice que era evidente que estaba intoxicado.

NFL free agent/former Detroit Lions player #BrandonPettigrew allegedly punches #Pittsburgh cop 3x outside of hotel after refusing to pay limo tab. Police say Pettigrew was drunk, aggressive & wouldn’t ID himself. WATCH my full stories at noon & 5 on @WPXI. pic.twitter.com/TIDrva07bl

— Mike Holden (@WPXIMikeHolden) July 9, 2018