VIDEO: Comité Organizador homenajea a voluntarios de Rusia 2018

Sin su colaboración, la Copa del Mundo no sería lo mismo. No existe duda al respecto. Son 17 mil personas las que regalan su tiempo al Comité Organizador de Rusia 2018. No reciben un salario. A los que vienen de fuera sólo se les provee un lugar para dormir y la comida en días de partido. Pero todos sonríen, porque son felices en lo que hacen: son voluntarios.

Por esa incansable labor, que incluye toda clase de funciones alrededor del Mundial, el Comité Organizador Local decidió rendirles este lunes un homenaje a todos ellos. No pueden estar presentes los 17 mil, pero la Sala de Voluntarios del Estadio Luzhniki luce repleta cuando el español Michel Salgado y el brasileño Julio Baptista, ex mundialistas con España y Brasil, aparecen en el lugar.







Han acudido ahí para rendir un merecido reconocimiento a la labor incansable de estos jóvenes y adultos. No sólo rusos: hay provenientes de todo el mundo. En total, se recibieron más de 170 mil solicitudes de personas interesadas en ser voluntarios. Sólo uno de cada diez ha logrado el objetivo de ponerse una de esas chamarras rojas que portan con orgullo.

“Su contribución ha sido fundamental para que esta Copa del Mundo sea un éxito. Sin ustedes, todo esto no sería posible”, dijo el español Michel Salgado, ex jugador del Real Madrid, a los voluntarios presentes. Y el brasileño Julio Baptista señaló: “Sólo agradecer, creo que sin el trabajo de ustedes, el Mundial no podría ser como fue. Es un éxito increíble y ustedes tienen que sentirse orgullosos de lo que han hecho por su país. Nosotros como ex jugadores, estamos muy contentos por el éxito de este Mundial. Muchas gracias a ustedes”.

Después de un baile por parte de los voluntarios, todos se trasladaron a la Plaza Roja. Ahí, en el lugar más emblemático de Moscú, jugaron un partido siete contra siete. Los voluntarios junto a las ex estrellas del futbol. El resultado final: 3-3, pero ambos equipos celebraron juntos. Porque todos son uno. Unidos, son el motor más importante en la organización de la Copa del Mundo: el cuerpo de voluntarios.

