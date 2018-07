La burla de la Roma hacia Cristiano Ronaldo y la Juventus

La Roma no se quedó atrás en el tema de Cristiano Ronaldo y su fichaje con la Juventus de Turín, equipo rival en la Serie A de Italia.

"The King of Rome and the GOAT (El Rey de Roma y el más grande de todos los tiempos)", fue el mensaje que publicó La Loba mediante su cuenta de Twitter en Inglés junto a unas fotografías de Lionel Messi y Francesco Totti.

The King of Rome and the GOAT 👑🐐 pic.twitter.com/Jav7OLjHaR — AS Roma English (@ASRomaEN) July 10, 2018

Te puede interesar: La bienvenida de Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo

Cristiano llegará con el equipo de Turín a partir de la próxima temporada, luego de abandonar al Real Madrid, equipo con el que perteneció nueve años y en donde se convirtió en una leyenda.

TE RECOMENDAMOS