VIDEO: Inglaterra intentó meter gol durante el festejo de Croacia

Tras recibir un gol en tiempo extra, entre la desesperación y las ganas de continuar con vida en Rusia 2018, los delanteros de la selección inglesa intentaron reanudar el juego lo más rápido posible, mientras los croatas aún se encontraban festejando el gol que los puso en la final del certamen, los ingleses movieron el balón y prácticamente sin rivales se dirigieron hacía la portería que resguardaba el portero croata, Danijel Subasic.

Desafortunadamente para los ingleses, la jugada no fue válida debido a que el saque inicial fue antirreglamentario y con ello, el sueño de levantar la Copa del Mundo se les esfumaba de las manos, la jugada no fue televisada, sin embargo, algunos aficionados que se encontraban en el estadio Luzhniki, lograron captar el intento fallido de los ingleses Marcus Rashford y Jesse Lingard.

Nice try. @England tries to score while @HNS_CFF celebrates https://t.co/mtGB9hLDcL #CROENG #WorldCup

— Toby Forage (@foraggio) July 12, 2018