Historia coloca a Croacia como campeón en Rusia 2018

La historia de los Mundiales nos redacta una de las mejores páginas cada cinco certámenes, pues las escrituras de la competencia más importante del mundo dentro del balompié mundial indican que cada 20 años existe un nuevo campeón, por lo que Croacia tiene todo para seguir con la leyenda.

A partir de la competencia de 1958, después de que de la mano de Pelé, Zagallo y Vavá llevaron al Brasil a llenarse de gloria, después de derrotar en ese juego a su similar de Suecia en la Arena Metropolitana de Estocolmo por marcador de 5-2.

Con el paso de los años y analizando lo que ocurrió en 1978, Argentina hizo lo propio al demostrar que en su casa su selección haría y lo hizo, al quedarse con la Copa del Mundo al derrotar a Holanda en tiempo extra y quedar 3-1 en la pizarra final.

Para 1998, en Francia, el conjunto galo hizo lo propio al derrotar a Brasil 3-0, con un encendido Emanuel Petit y Zinedine Zidane, quienes fueron los protagonistas de levantar por vez primera el trofeo más codiciando del planeta.

