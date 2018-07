Neymar envía mensaje a Mbappé y Rakitic

Neymar junto con Brasil fueron eliminados de Rusia 2018 dentro de los cuartos de final de la mano de Bélgica, por lo que no disputarán el partido más importante dentro del balompié mundial, pero sus compañeros de profesión: Kylian Mbappé e Ivan Rakitic.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el ex elemento del Barcelona mandó un emotivo mensaje a su actual compañero del Paris Saint Germain (PSG) y al aún futbolista del conjunto blaugrana, ya que ambos disputarán el partido más importante del certamen.

"Estoy muy feliz por ustedes dos y me emocionó viendo la reacción de los aficionados de sus países, Francia y Croacia, conmemorando mucho este hecho. No lo niego, me gustaría estar con uno de ustedes dentro de campo, pero en esta Copa no se dio. Se queda para Qatar", redactó el sudamericano.

El campeón con la Selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Río 2016 dejó en claro que el hecho de ya participar en el duelo que más apasiona en la competencia es de ganadores, pues pase lo que pase ambos dieron su mejor trabajo.

"Espero que ustedes se divierten mucho el domingo, sin olvidar que es una competencia y que independientemente del resultado ustedes ya son campeones. Que ustedes dos lleven a sus compañeros mi deseo de un excelente partido de futbol. Estoy muy orgulloso de tener a ustedes como amigos y el mundo del futbol debe estar orgulloso de esta gran Final", sentenció.

