Así fue la ruptura entre Messi y Jorge Sampaoli

En el programa llamado En 90 Minutos de Fútbol se recordó un entrenamiento en Quito, donde Lionel Messi no participó. Aseguraron que el 10 argentino se cansó de Sebastián Beccacece, ayudante de campo de Sampaoli y que durante la previa del mundial se dio la ruptura definitiva entre el jugador del Barcelona y Sampaoli así como con Beccacece.

#90MinutosFOX | @FedeBuenoFOX y los detalles del día que Messi abandonó el entrenamiento por las diferencias entre Sampaoli y Beccacece. pic.twitter.com/gb31pfHDeR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 13, 2018

El 10 quedó molesto por ciertas actitudes del ayudante en el principio del ciclo de Jorge Sampaoli y la situación empeoró en los días que la Selección Argentina estuvo en el predio del Manchester City, mientras se preparaban para los encuentros los amistosos ante Italia y España antes de llegar a Rusia 2018.

#FOXenRusia | Ruggeri: "Que se empiecen a decir todas las cosas como las discusiones de Sampaoli y Beccacece adelante de los jugadores" pic.twitter.com/Jk3Y7bSfZg — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 13, 2018

Messi expresó su inconformidad con la situación y dijo: "Hubo algo que no me gustó, a partir de ahora hagan lo que quieran", según comentó el periodista argentino, Cholo Sottile. A partir de ese momento la ruptura entre Messi y el cuerpo técnico no tuvo remedio.

