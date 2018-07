Sin excusas, el Tri buscará la Final de Barranquilla 2018

La Selección mexicana de futbol Sub 21 se alista para su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 que iniciarán el próximo jueves 19 de julio, a lo que el combinado nacional tiene el objetivo claro: llegar a la Final.

"No buscaremos excusas, los jugadores que tenemos vienen con un gran compromiso. El objetivo como ha sido en selecciones menores es buscar la final y como en cualquier torneo estar dentro de los tres primeros lugares", afirmó Marco Antonio Ruíz en conferencia de prensa.

El técnico mexicano externó que se adaptará al plantel que tiene, luego de que algunos clubes de la Liga MX no prestaron a sus jugadores para la competencia en tierras colombianas, tal es el caso de Roberto 'Piojo' Alvarado, quien arrancará una nueva aventura con Cruz Azul.

"Son circunstancias que no dependen de mí, sólo me dedico a lo deportivo. Estoy contento, aunque si me hubiera gustado tenerlo, pero quien esté aquí, que se adapte, para mí es el mismo objetivo", sentenció.

Los jugadores que representarán a México en Barranquilla 2018 ya se encuentran concentrados en el Centro de Alto Rendimiento, a excepción de Sebastián Córdoba de los Rayos del Necaxa, quien se integrará el próximo lunes, luego de que dispute la Super Copa MX el domingo ante los Rayados de Monterrey. Diego Lainez y Eduardo Vargas ya se encuentran preparándose, futbolistas que tuvieron actuación destacada en el Torneo Esperanzas de Toulon.

La Selección mexicana viajará el próximo martes 17 de julio a Colombia, en donde estará ubicado en el grupo B y en primera fase enfrentará a Venezuela el 21 de julio, después a El Salvador el 23 y cerrará con Haití el 25. Si el Tricolor logra sellar su pase a las Semifinales se medirá con uno de los integrantes del grupo A, en donde está Colombia, Costa Rica, Honduras y Trinidad y Tobago.

