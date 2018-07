Carlos Padilla augura 100 preseas en los JCC Barranquilla 2018

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), expresó los deseos que tiene dentro de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, ya que entre sus ilusiones están que por mínimo la selección representativa de México regrese a casa con 100 medallas como mínimo.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

Bélgica hace historia y consigue el tercer lugar del Mundial de Rusia 2018

El Licenciado en Derecho por parte de la Universidad Veracruzana, platicó para los micrófonos de Publisport, donde dejó en claro que nuestro país está en busca de que en el 2026 se lleven a cabo en tierra azteca la instancia que presume a atletas de alto rendimiento, pues considera que se tiene toda la infraestructura para albergar este tipo de eventos deportivos.

¿Qué representa para usted esta nueva generación de deportistas?

Estoy contento de la gran delegación. Está muy equilibrada, con atletas que tienen alguna experiencia importante, que son -de alguna manera- veteranos, pero con una gran cantidad de jóvenes que se han ganado su lugar para representar a nuestro país. Estoy seguro que vamos a regresar con los mejores resultados […] esto va a servir para estimular el deporte olímpico en México.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

Rezagan al ‘Piojo’ Herrera del Tri

¿Ya tuvo la oportunidad de platicar sobre la postulación de México para los JCC en el 2026?

Sí. Tuve la oportunidad cuando se incendio el fuego aquí en Teotihuacán. Platiqué con el comité organizador –Comité Olímpico de Colombia– y como miembro de ODECABE (Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe), fui directo con el Presidente. Ya se debió hacer un análisis para poder reinsertar nuevamente los deportes que salieron con un menor promedio.

¿Cuáles son los puntos que se utilizaron para reincorporar algunos deportes?

El reglamento de ODECABE habla de cinco, cuando menos, y vamos a ver la propuesta; ya que por un país que no se inscribió nos dejan fuera. Estamos considerando un mínimo de cuatro y en algunos casos no me gustaría que fueran de tres, pues solo se vería de qué color es cada medalla y quien la gana. Pero por lo menos cuatro. ¡Vamos por buen camino!

¿Sería poco atractivo tener menos cantidad de competidores?

Yo creo que sería muy poco atractivo, pero también -y si es necesario- si van nada más tres que no perdamos la oportunidad de que participen nuestros atletas y seguir impulsando.

¿Ese es parte del proceso para los Juegos Olímpicos?

Hay muchos que se prepararon y es muy frustrante que ya una vez que ya han calificado, pues les digan que tú ya no va… es muy decepcionante eso y más para evitarnos peleas que son desgastases.

¿Cómo ve a los representativos de México?

Muy comprometidos; echados para adelante, para que México se conserve dentro del medallero en los primeros lugares.

Número

100 medallas se esperan en los Juegos centroamericanos y del Caribe

Carlos Padilla fue electo Primer Vicepresidente de la ODEPA en el 2017.

PUBLIMETRO TV