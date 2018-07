Irving 'chucky' Lozano en el once ideal Sub 23 de Rusia 2018

El joven atacante de la selección mexicana Irving ‘El Chucky’ Lozano destacó al ser incluido en el once ideal de sub 23 del Mundial de Rusia 2018, luego de tener una actuación destacable con el Tricolor.

Aunque el representativo mexicano fue eliminado en octavos de final, al canterano del Pachuca le alcanzó para ser elegido por el el diario inglés The Guardian como uno de los 11 futbolistas menores de 23 años con más talento que participaron en el Mundial.

El jugador del PSV Eindhoven hizo el histórico gol de la victoria de México contra Alemania y además participó con una asistencia el el compromiso en contra de Corea del Sur, el cual el “Tri” también ganó.

Golden boys: the World Cup’s best XI of players aged 23 or under | Ed Aarons https://t.co/VxSOe1xgMT

— The Guardian (@guardian) July 14, 2018