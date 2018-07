FIFA reconoció a los mejores jugadores de Rusia 2018

El croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha sido galardonado con el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, en tanto que Kylian Mbappe ha sido el mejor joven, Thibaut Courtois el mejor portero y España se lleva el Juego Limpio.

Francia se corona como campeón del mundo por segunda vez en su historia

Modric, como le ocurrió el pasado Mundial de Brasil 2014 al argentino Leo Messi, recibió el reconocimiento un tanto triste tras haber perdido la final, ante Francia (4-2).

⚽️ #CRO captain @lukamodric10 is the best player of the 2018 @FIFAWorldCup in Russia! 👏 Congratulations to the #WorldCup Golden Ball winner! #BeProud #Croatia #WorldCupFinal #Vatreni 🔥 pic.twitter.com/IR5T2xljrd

El centrocampista balcánico superó en la elección del grupo de estudios técnicos de la FIFA al belga Eden Hazard y al francés Antoine Griezmann, elegidos balón de plata y de bronce, respectivamente.

Kylian Mbappe, delantero del PSG autor de uno de los goles franceses en la final, fue designado mejor joven del torneo, en tanto que Thibaut Courtois fue elegido mejor portero.

El guardameta belga no pudo recibir el premio en el estadio Luzhniki ya que acabó el sábado su participación en San Petersburgo, donde logró la tercera plaza al imponerse a Inglaterra.

One of the biggest individual honors you can get as a goalkeeper! So proud of this! #1 #REDTOGETHER 😍💯 https://t.co/kN5ewrDfRq

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) July 15, 2018