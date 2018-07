Así se vivió la Final de Rusia 2018 en Twitter

La Copa del Mundo es un evento en donde siempre se rompen las barreras culturales y la comunicación surge entre personas de diferentes nacionalidades, a través de las redes sociales también se puede vivir la experiencia y Twitter recopiló datos de cómo se vivió la final entre Francia y Croacia en la plataforma.

El defensor francés Raphael Varane aún no asimila campeonato

El momento más destacado del partido que se comentó con más frecuencia en Twitter fue cuando Mbappé anota el gol número 4 para Francia, asegurando el segundo campeonato mundial para su país.

Otro de los momentos donde hubo mayor interacción en la plataforma fue cuando finalizó el encuentro y comienzan las celebraciones del equipo galo.

El error del portero de Francia, Hugo Lloris, también fue un momento que se volvió tendencia en la red social, debido a que tras una equivocación del guardameta, Mandzukic anota y acercaba a la escuadra croata en el marcador.

Los usuarios de la red, a través de sus menciones, evidenciaron quienes fueron sus jugadores favoritos. La lista la encabeza Kylian Mbappé, quien fue reconocido como el mejor jugador joven de Rusia 2018, le siguieron sus compatriotas Paul Pogba, Antonie Griezmann y el arquero Hugo Lloris.

Los retweets más destacados durante el partido fueron tres; el primero fue un video que mostraba el ambiente en las calles de Croacia donde cientos de aficionados pintaron de rojo la calle y entre saltos y cánticos apoyaban a su selección a la distancia. El video fue compartido casi 90 mil veces.

Croatia right now… 🙌🏻🥇 pic.twitter.com/WpbozbgRR6

Otras publicaciones que más veces se compartieron fueron cuando, a través de las cuentas oficiales de la FIFA y de la selección de Francia, se anunció a la selección campeona.

⭐️⭐️#FRA

France have won the 2018 FIFA #WorldCup in Moscow! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/fZhmJmxjVh

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018