Kylian Mbappé le dice que no al Real Madrid

Kylian Mbappé se consagró dentro del Mundial de Rusia 2018, siendo elegido por la FIFA como el mejor jugador joven de certamen, pues a sus 19 años brilló en la Copa del Mundo número 21 en la historia (de seguro enamoró a muchos clubes), pero el futbolista no se ve -en estos momentos- con otro equipo que no sea el Paris Saint Germain (PSG).

“Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera. He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular. He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir. Tengo la ambición de ir más lejos”, fueron las primeras declaraciones el profesional.

El anotador de cuatro goles en tierras mundialistas dejó en claro que por el momento el Real Madrid no entra en sus planes, pues asevera que ya habrá tiempo de que llegue esa oportunidad, pues considera falta mucho que hacer con el conjunto parisino.

“Para ganar hay que creer, no sólo vale tener calidad, sino saber que tienes calidad. Es la base, pero sobre todo hay que creer. El que más cree, acaba ganando”, sentenció.

