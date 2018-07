Cardozo acepta obligación de mantener grandeza de Chivas

La obligación de un equipo como Guadalajara es ser protagonista desde el primer minuto del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, consideró el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien aseguró que la idea es ofrecer un desempeño ofensivo de "equipo grande".

“Sabemos que el equipo lleva dos torneos sin calificar y la responsabilidad es de todos, por eso el compromiso es muy grande, tenemos que tratar de ser un cuadro competitivo desde este duelo contra Xolos de Tijuana”, dijo.

Manifestó que el estilo futbolístico de Chivas será ir al frente, pero con un medio campo que arrope al conjunto, y una defensa bastante sólida.

“Fui delantero, me gusta que el equipo vaya hacia adelante, además somos un equipo grande, somos Chivas, vamos a atacar, pero primero hay que ser ordenados en todas las líneas, si no tengo la pelota no puedo tener el control del juego y ser ofensivo”, estableció.

Destacó además que necesitarán de la claridad mental para saber cómo presionar a los equipos que enfrentarán y al mismo tiempo evitar que desarrollen su futbol.

“Tenemos que ser inteligentes para cada uno de los rivales, saber dónde les podemos hacer daño y dónde tenemos que protegernos, ilusiona el tener que arrancar bien contra equipos como Xolos, Cruz Azul, Toluca, así será la exigencia desde el inicio y tenemos que estar en las mejores condiciones”, acotó.

Descartó la llegada de algún refuerzo, porque desde su perspectiva no existen mejores jugadores que los que tiene en este momento en la cantera del cuadro rojiblanco.

“No tenemos en mente incorporar a alguien más, porque no vemos a alguien mejor de lo que tenemos, me parece que vamos a pelear contra cualquier equipo, son jugadores ganadores y van a defender a muerte los colores de Chivas”, sentenció.

