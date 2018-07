Jugador de los Saints ayuda a salvar a hombre

Mitchell Loewen, liniero defensivo de los Saints de Nueva Orleans, se convirtió en un héroe sin capa después de ayudar a escapar a un hombre que cayó en un auto desde un cuarto nivel de estacionamiento.

Daniella Chávez califica a la FIFA de discriminatoria por censurar a las mujeres sexis

Ex porrista de Cruz Azul será la nueva voz del Estadio Azteca

VIDEO: Rommel Pacheco muestra su precaria habitación en Centroamericanos

Loewe se encontraba comiendo en el restaurante Willa, junto a su familia, cuando escuchó el accidente. El jugador de futbol americano dijo que fue el primero en llegar al lugar de los hechos y encontró una camioneta boca abajo y a un hombre atrapado y gritando de dolor.

De acuerdo con información de ESPN, el defensivo comentó que rápidamente se le unieron otras personas para auxiliarlo y que uno de ellos se metió al carro para revisar al accidentado y quitar el seguro de la puerta.

“Es algo que te cambia la vida. Le decía a mi esposa que no hay muchos momentos en los que tu corazón late tan rápido en tu vida”, declaró Loewen.

Mitchell asegura que todo sucedió en dos minutos, pero que no hubiera podido hacerlo solo. “Fue irreal que estuviera en ese momento en ese lugar para ayudar y guiar a otros a ayudar también y que otros quisieran ayudar, porque definitivamente no hubiera podido solo. No fui sólo yo. Fueron varios adultos trabajando en equipo con el propósito de salvar la vida de alguien que nadie conocía en ese momento. Lo único que nos interesaba era salvar la vida de este hombre”, aseguró.

Por último, el jugador de los Saints aseguró que le preocupaba que parte de la estructura del estacionamiento cayera sobre ellos o que explotara la camioneta, ya que percibió olor a gasolina, pero se percató de que el auto estaba apagado.