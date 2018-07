'Chelo' Díaz ve a la Liga MX como la mejor del mundo

Marcelo Díaz expresó mediante su cuenta de Instagram el anhelo de que regrese la Liga MX, considerada para él, la mejor del mundo.

"Este viernes estrenaremos uniforme nuevo en el inicio de la mejor liga del mundo, no es la Premier League, no es la Bundesliga, no es La Liga, no es la Serie A, es la Liga Bancomer carajo. Vamos los Pumas. Pd. estoy suspendido", escribió el chileno en dicha red social.

Los Pumas de la UNAM abrirán el telón del Torneo Apertura 2018 al enfrentar a los Tiburones Rojos del Veracruz el próximo viernes 20 de julio en punto de las 19:00 horas.

