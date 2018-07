Antonio Brown, el elegido para aparecer en la portada de Madden NFL 19

Dentro de un evento especial en San Francisco, California, el estudio EA reveló que Antonio Brown, el receptor de los Steelers de Pittsburg, aparecerá en la portada de Madden 19 y en la versión móvil Madden NFL Overdrive.

A diferencia de otros años, en esta ocasión los aficionados no tuvieron la oportunidad de elegir al atleta que aparecería en la portada, por lo que la decisión cayó directamente en los productores.

Brown es un deportista que siempre se ha declarado fanático del juego, por lo que no es extraño que aparezca en la portada. Además, actualmente es uno de los mejores receptores en la NFL.

“Estoy más que honrado de estar en la portada de ambos juegos de Madden. Hay muchas metas con las que los atletas sueñan, y luego de ser admitido en Madden Club 99 a principios de este año, y ahora aparecer en la portada de los juegos de este año, está claro que el negocio no sólo está en auge, sino que también estoy entre los más grandes de todos los tiempos al darme estos honores”, declaró Brown.

Madden NFL 19 llegará a Xbox One y PlayStation 4 el 10 de agosto y también contará con una Madden NFL 19: Hall of Fame Edition con el Receptor abierto Terrell Owens en la portada.

