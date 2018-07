Está Lucas Zelarayán enfocado en Tigres

Lucas Zelarayán dijo que no pone atención a los rumores que lo ponen en el Racing de Argentina. El volante mencionó que se ve jugando con los Tigres el siguiente torneo.

Desde inicios de la temporada se han manejado rumores de que el Racing está interesado en hacerse de los servicios del argentino.

Sin embargo, el volante de los felinos está concentrado por el momento en defender la playera de los auriazules.

“La verdad no puedo pensar en otra cosas que no sea el club donde estoy en este momento, como lo es Tigres ahora. Ya lo dije hace seis meses y lo sigo diciendo, mientras yo tenga la camiseta de Tigres la voy a defender a muerte y no puedo pensar en otra cosas ni en otro club.

Yo estoy concentrado en Tigres, en mi Club, y la idea es tener un un buen torneo este semestre y jugar la mayor cantidad de minutos”, agregó.

Dijo que los temas de ofertas o negociaciones es tema que deben atender las directivas, por lo que él se enfoca a entrenar.

“Lo demás, negociaciones, ofertas, se encargan de club a club y yo sólo me dedico a entrenar y a defender el escudo que tengo, en este momento estoy en Tigres, me toca jugar en Tigres y pienso en el partido del sábado”, mencionó.

Zelarayán ha sido mencionado en varias ocasiones para dejar el club, pero se ha mantenido en Tigres. En el último año futbolístico ha sumado 938 minutos solamente.

También puedes ver:

En Rayados dan vuelta a la página y piensan en Pachuca