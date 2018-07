En Rayados dan vuelta a la página y piensan en Pachuca

El capitán de los Rayados, José María Basanta, aceptó que la primera encomienda era ganar la SuperCopa ante Necaxa.

Pero al ser derrotados por los Rayos, consideran como una llamada de atención para el inicio del tornero. Por lo que ya le dieron vuelta a la página y se enfocan en el Pachuca.

“Fue una derrota dura, desde que llegamos a la pretemporada estábamos pensando en ese partido. Era el primer objetivo que teníamos, era algo importante para empezar bien el semestre.

“Ahora que no se dio, lo importante es digerir lo más rápido posible la derrota y enfocarnos en Pachuca, es la única manera en que nos vamos a fortalecer para los siguientes objetivos”, dijo Basanta.

En la pretemporada, por momentos Rayados dado pinceladas de la idea futbolística que trae Diego Alonso para el equipo. Sin embargo, el Chema consideró que aún les falta trabajar para logarlo.

“No (tardaremos en dar con la idea), por momentos contra Santos se vio, por momentos contra Necaxa también, pero bueno, vamos a tratar de llevar a cabo, sabiendo que siempre jugamos contra un rival y que ellos también proponen.

“Estamos trabajando, lo más rápido posible que nos adaptemos va a beneficiar al equipo, estamos en eso, esperemos que contra Pachuca podamos hacerlo”, mencionó.

El Monterrey suma ya más de siete años de no poder levantar un título de Liga, por lo que saben que la presión del público no se hará esperar, si los resultados no se dan.

“Me pongo en lugar de ellos y es normal, es entendible. Desde el lugar de nosotros es tratar de trabajar, dar el cien y dar la alegría desde adentro de la cancha para afuera.

“La mentalidad es ir a ganar, empezar bien el torneo, saber que no podemos regalar nada, es una cancha difícil pero vamos a tratar de hacer lo mejor para traernos los tres puntos”, enfatizó.

Rayados inicia el Apertura 2018 con dos partidos de visitante, pero eso no debe ser factor para no tener un buen arranque, manifestó el Chema.

El equipo entrenó este jueves en el Barrial de cara al inicio del torneo contra Pachuca.

