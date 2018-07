Van Rankin ve a Chivas para cosas grandes

Entre los aficionados de Chivas existe enojo por la salida del anterior técnico, Matías Almeyda. También hay desconfianza en lo que ha quedado de plantel, luego de la salida de hombres importantes como Rodolfo Pizarro, Oswaldo Alanís y Rodolfo Cota. Pero uno de los refuerzos rojiblancos, Josecarlos Van Rankin, asegura que el equipo está para cosas grandes en el Apertura 2018 que arranca este fin de semana.

“Yo creo que no, más bien es una responsabilidad de que el equipo siga por el camino que llevaba. Los años anteriores fueron buenos, se ganaron campeonatos y lo más importante es demostrar ahora en la primera jornada y durante todo el torneo que el equipo está para grandes cosas”, explicó el refuerzo rojiblanco.

Josecarlos Van Rankin fue blanco de críticas desde que se anunció su contratación. Un sector de la afición no considera al lateral derecho con suficiente calidad para jugar en Chivas. Pero de cara al debut de este sábado, en cancha de Tijuana, el futbolista resta importancia a esos señalamientos.

“Muy contento de haber llegado acá, ya con un poquito más de tiempo en el club, ya viví la pretemporada y muy contento de estar aquí. Yo la verdad, primero no escucho mucho eso y segundo, me gusta demostrar, no soy mucho de hablar de esas cosas, prefiero que ellos se den cuenta que yo día con día y partido a partido voy a dar lo mejor de mí”, aseguró.

¿Ya te cayó el veinte de dónde estás y el tamaño de esta institución?

— Sí claro que sí, con el tiempo, con este mes que llevo de pretemporada me he dado cuenta de que obviamente Chivas es un equipo grandísimo y estoy muy contento de vivir esta experiencia. Me siento muy preparado para este reto.

¿Qué diferencias encuentras en el Guadalajara que lo hacen “grandísimo” como acabas de decir?

— Creo que desde las instalaciones, los compañeros, el trato del día con día, el profesionalismo qué hay en este club para que el jugador tenga todas las herramientas para desarrollarse lo mejor que puede, creo que es esa parte.