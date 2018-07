VIDEO: Jahir Ocampo confiesa que su traje de baño le queda chico

El clavadista y medallista mundial, Jahir Ocampo, confesó que le queda chico el traje de baño que utilizará durante sus competiciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.Sin embargo, aseguró que este factor no lo detendrá en su objetivo de subir a lo más alto del podio:

“El traje de baño es el que me encantó. O sea esta marca a mí me queda muy bien, ya la conocía. Aunque me lo dieron un poco chiquito porque no había más tallas, yo pedí M y me lo dieron S, estoy medio apretadito pero creo que se ve bien”, mencionó Jahir. que ya logró subir a lo más alto del podio la prueba de trampolín de 1 metro, cabe mencionar que la medalla de bronce de esa misma categoría fue para Rommel Pacheco.

Aunque le queda un poco chiquito el traje de baño de competencia, es del agrado del clavadista @jahir_ochampion #Barranquilla2018 @record_mexico pic.twitter.com/iV7KABxef4 — Jocelin Flores (@Jocelinflores) July 19, 2018

La marca encargada de vestir a la delegación mexicana es Li-ning, una empresa china que también será la encargada de la indumentaria en Tokyo 2020.

“Creo que nos faltaron de dar algunas playeras o algo del uniforme por problemas en la aduana, me parece. Pero estoy contento con mi traje de baño, creo que sí me queda y lo vamos a lucir bien este viernes, agregó.

