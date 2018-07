Guillermo Ochoa se queda en el Standard de Lieja

Guillermo Ochoa deslumbró a millones de personas (amantes del futbol) en el Mundial de Rusia 2018, al ser considerado el segundo mejor cancerbero del certamen mundialista solo por de bajo del belga Thibaut Courtois, quien se quedó con el guante de oro -reconocimiento al mejor portero de la Copa del Mundo-, por lo que varios equipos habían apostado por sus servicios, pero el ex americanista se quedará en el Standard de Lieja.

Los rumores en plena competencia internacional colocaban a Ochoa con en Napoli de Italia, equipo que había mostrado más interés, pero los acuerdos no habrían llegado ya que el seleccionado nacional habría decidido seguir con su equipo.

🇲🇽 @yosoy8a is back at the club after his great @FIFAWorldCup 🏆 with @miseleccionmx 🙌 #NoMemoNoParty #RSCL pic.twitter.com/P0pgXyIfFE

— Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 20, 2018