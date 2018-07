Seleccionado croata rechaza medalla de subcampeón de Rusia 2018

El delantero croata Nikola Kalinic, fue convocado por el estratega de su selección Zlatko Dalić para disputar el Mundial de Rusia, sin embargo, el seleccionador decidió expulsarlo del equipo después de que se negara a entrar al campo para disputar los últimos minutos en el debut de Croacia contra Nigeria argumentando que sufría de dolores en la espalda.

También te puede interesar

El mensaje oculto de Cristiano Ronaldo a Messi

La selección de Croacia consiguió llegar a la final del Mundial donde cayeron a manos de Francia. Por haberse quedado con el subcampeonato, la FIFA premió a los jugadores croatas con una medalla de plata, incluyendo al delantero Zlatko Dalic, pero el jugador habría decidido rechazarla.

El diario As, que retoma la información del medio croata Sportske Novosti, el delantero expresó que rechazó la medalla por no sentirse responsable al no haber jugado en Rusia, "Gracias por la medalla, pero no jugué en Rusia" declaró al medio. que también afirma que entre las múltiples ofertas de las que gozaba el punta sólo estaba interesado en el Atlético.

Kalinic actualmente forma parte de la plantilla del Milán en la liga italiana, sin embargo, en el diario croata también se asegura que el delantero está en la mira del Atletico de Madrid y que pasaría por una cesión por dos millones con una cláusula de compra obligatoria a final de temporada de 18 millones de euros, su traspaso podría concretarse en los próximos días.

PUBLIMETRO TV