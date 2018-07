Braulio Luna defiende a Zague y explota contra CH14

Después de que Javier Hernández subiera una fotografía burlándose de lo que ocurrió con Luis Roberto Alves Zague en su video íntimo, el ex futbolista Braulio Luna salió a defender al ex seleccionado nacional y le mandó un fuerte mensaje a Chicharito.

La imagen del actual elemento del West Ham United provocó reacciones de propios y extraños, pues el canterano de Chivas escribió: “Que buen arrimón me dio el robot. ¡Impresionantiiiii! jajajaja. Saludos, gente.”

Que buen arrimón me dió el robot. Impresionantiiiiiii jajaja! 🤣

Saludos gente! pic.twitter.com/daYa1sr8hE — Chicharito Hernandez (@CH14_) July 19, 2018

A lo que el ahora analista deportivo sugirió: "Señores futbolistas en activo y en retiro, luego no se quejen que no hay unión, seguramente Zague no la está pasando nada bien, en sus chats digan lo que quieran, en redes sociales tengan poquita madre porque no fuera una crítica o un contrato porque ahí si se ponen sensibles verdad?”.

Señores futbolistas en activo y en retiro,luego no se quejen que no hay unión,seguramente Zague no la está pasando nada bien,en sus chats digan lo que quieran,en redes sociales tengan poquita madre porque no fuera una crítica o un contrato porque ahí si se ponen sensibles verdad? — Braulio Luna Guzmán (@ruco11) July 20, 2018

Luis Roberto Alves Zague fue expuesto en las redes sociales con un video donde muestra su pene y que al parecer será motivo de separación con la conductora Paola Rojas, ya que ese videoclip era para otra mujer.

