México se proclama campeón en el Mundial de Neymar Jrs Five

El equipo mexicano Deportivo Mago logró obtener el campeonato en el Torneo Mundial Neymar Jrs. Five de Red Bull en el que participaron 62 equipos de todo el mundo. La competición se disputó en el Instituto Projeto Neymar Jr en Praia Grande, Brasil.

El combinado azteca estuvo formado por Eddie Sánchez, Luis, Eder Giorgana, Benjamín de la Cruz, José Hernández, Ignacio Escamilla y Miguel Revendes. Todos ellos son originarios de la Ciudad de México, con esta participación el equipo sumó su segunda participación consecutiva en el torneo.

¿Ya nos vamos al Ángel? ¡México es campeón del mundo! 🎉🇲🇽 pic.twitter.com/o8zzNKjTdr — Red Bull Mexico (@redbullMEX) July 21, 2018

El equipo del Deportivo Mago logró llegar a la final de manera invicta, clasificando como primer lugar del Grupo I, en etapas decisivas, se encargaron de eliminar a las selecciones de Jordania, Eslovaquia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y finalmente a la selección de Argentina que quedó en segundo lugar.

Después de su participación en el Mundial de Rusia 2018, Neymar Jr recibió a los mejores equipos de futbol cinco de todo el mundo en su ciudad natal, donde se disputó la final.

21 de julio: Día en que #Mexico es Campeón del Mundo en fútbol derrotando a #Argentina en la final #NeymarJrsFive pic.twitter.com/r36s0EXapj — Red Bull Mexico (@redbullMEX) July 21, 2018

El delantero del Paris Saint Germain, mencionó que la eliminación del mundial fue “el momento más triste de su carrera”. Sin embargo, manifestó que el torneo donde se coronaron los mexicanos le da mucha felicidad:

"Lo que realmente me emociona es que esta edición atrajo a más jugadores de más países, así que me alegra saber que todos quieren participar, y me siento feliz de ser parte de ella. ¡Más que eso, estoy emocionado de llevar la alegría del fútbol y toda la diversidad cultural a los niños aquí en el Instituto Neymar Jr. que asistieron a la tercera edición de Neymar Jr's Five! El hecho de que las finales hayan tenido lugar en el barrio donde crecí me llena de energía en este momento ".

Además de ostentar el título de Campeones del Mundo, el equipo mexicano, Deportivo Mago, ganó un viaje a Paris a visitar a Neymar en su club y ver un partido del PSG.

