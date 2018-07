'Si 'Tuca' se va de Tigres no estamos preparados': Miguel Ángel Garza

El estratega de Tigres, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, es uno de los posibles candidatos para convertirse en el director técnico de la selección nacional tras la inminente salida del colombiano Juan Carlos Osorio que en los próximos días estaría anunciando su salida.

También te puede interesar

La emotiva carta con la que Rafa Márquez se despidió de las canchas

Miguel Ángel Garza, miembro de la directiva del cuadro regiomontano confesó a Multimedios que no están preparados para sustituir a Ricardo Ferretti en la zona técnica en dado caso que se Ferreti sea llamado para dirigir al Tricolor:

"no claro que no estamos preparados, creo que nuestro entrenador igual que nuestro equipo aquí lo tenemos con el cuerpo técnico y jugadores y estamos preparados con ellos para enfrentar el torneo, si ahorita se va un jugador claro que no estamos preparados, si se va un técnico claro que no estamos preparados para una situación de estas.

No alcanzo a ver el futuro para tener alternativas de técnico y jugadores, aunque lo analices siempre está la cuestión de los jugadores para que puedan venir el futuro no es el momento inmediato, la opción principal es el juego y ojalá empecemos con el pie derecho aquí con nuestra afición", finalizó el directivo.

PUBLIMETRO TV