Lewis Hamilton se impone en el GP de Alemania

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Alemania de Fórmula Uno tras remontar desde la decimocuarta posición.

El accidente del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuando encabezaba la prueba después de 52 vueltas, entregó el triunfo en el circuito de Hockenheim a Lewis Hamilton, nuevo líder del Mundial.

