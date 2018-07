Jefferson Duque tiene sed de revancha con el Atlas

La sed de revancha es notoria en sus palabras: Jefferson Duque quiere triunfar con el Atlas. En su primera etapa con la camiseta rojinegra, tuvo problemas familiares que le impidieron rendir como esperaba. Se fue a su natal Colombia y volvió a México, pero con Morelia. Tras un mal torneo ahí, está de regreso con los Zorros.

“Estamos al cien para cuando el técnico decida utilizarme, con muchas ganas de revertir esas cosas que no se me pudieron dar en otras ocasiones, con mucha ilusión de aportarle al grupo. Lastimosamente, no tuvimos un segundo semestre como esperábamos, lo que la afición esperaba no fue así. Pasaron problemas personales que hicieron que me fuera a solucionarlos a mi tierra y ahora ya está todo listo. Espero aportar”, señaló este martes.

“Tuve un paso en Morelia porque aquí ya tenían la nómina lista y me fui a jugar a Morelia. No tuve mucha chance de competir, el torneo ya estaba avanzado, había un equipo estructurado y no había muchas chances. Yo me he preparado para darle alegrías a esta afición. Para cualquier jugador que ya haya pasado por acá, el volver es una motivación especial. Ahora, trabajar al máximo para revertir lo que no se pudo hacer, estamos trabajando bien para llegar al tope y jugar cuando el profesor decida”, agregó Duque.

Para el colombiano, será complicado ganarse un lugar en el puesto titular. “Para mí va a ser muy duro, está muy buena la competencia, porque Octavio (Rivero) está de titular y me toca esforzarme si quiero estar en ese puesto. Quiero estar ahí lo mejor posible para aportarle al grupo. Ese día (contra Querétaro) se me dio el gol pero lo anularon, ahora me toca entregarme al máximo por el equipo”, sentenció.

En su regreso, el plantel es distinto, pero confió en que los Zorros podrán pelear por ser protagonistas. “El Atlas de ahora es un grupo más conformado con jugadores de cantera, les han dado la oportunidad y al profesor le ha ido bien al utilizar a este tipo de jugadores. Son chavos con deseos de salir adelante, lo demostraron en el cierre del torneo pasado”, finalizó el colombiano Jefferson Duque.

