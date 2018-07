Lo que tendría que pasar para que 'Tuca' sea el técnico del Tri

Para Ricardo Ferretti solo hay una manera de que se pueda vislumbrar como técnico de la Selección mexicana y es que los Tigres de la UANL lo destituyan de su cargo, porque tiene tres años más de contrato con el conjunto felino.

¿JUAN CARLOS OSORIO SE VA O SE QUEDA? ESTA FUE LA RESPUESTA DE LA FEMEXFUT

Las especulaciones crecerán cada vez más mientras no se defina el futuro del banquillo tricolor, pues todo apunta a Juan Carlos Osorio no seguirá más, por lo que el nombre del ‘Tuca’ Ferretti suena fuerte como uno de los principales candidatos, sin embargo el timonel de los universitarios siempre sabe como salir del paso y así se manifestó cuando le cuestionaron sobre dicha situación.

“Si Tigres me despide to tendría a lo mejor alguna oportunidad de ir a otro equipo y si me necesitaran sería algo de platicar. Tengo tres años de contrato y estoy acostumbrado a cumplir mi palabra y mis contratos, naturalmente que en el futbol muchas cosas pueden pasar”, reveló el famoso Tuca.