Cerveceros de Milwaukee adquieren al cerrador Joakim Soria

Los Cerveceros de Milwaukee adquirieron al veterano cerrador mexicano Joakim Soria de los Medias Blancas de Chicago a cambio a dos lanzadores prospectos.

Soria, de 34 años, tenía marca de 0-3 con 2.56 de efectividad con 16 salvados en 40 apariciones de relevo con los Medias Blancas esta temporada. El derecho registra 49 ponches en 38.2 innings, con los bateadores acumulando un promedio de .230 en su contra.

En sus últimas 25 apariciones, Soria tiene una efectividad de 0.74 y los rivales le batean para .161 con 32 ponches en 24.1 innings.

Dos veces seleccionado para el Juego de Estrellas, Soria cuenta con una marca de por vida de 28-34 con efectividad de 2.84 y 220 salvados en 613 juegos, todos como relevista. Acumula 662 ponches en 612.1 innings desde que debutó en las mayores en 2007.

Milwaukee amaneció el jueves dos juegos y medio detrás de los Cachorros de Chicago, punteros en la División Central de la Liga Nacional.

RHP Joakim Soria has been acquired from the Chicago White Sox in exchange for LHP Kodi Medeiros and RHP Wilber Pérez. pic.twitter.com/uueKGrrdG7

— Milwaukee Brewers (@Brewers) July 26, 2018