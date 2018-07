Increíble cambio físico de Luke Shaw, defensor del Manchester United

En 2014 el Manchester United apostó por uno de los laterales más prometedores de Europa, Luke Shawn de apenas 19 años, sin embargo, los 37 millones de euros que pagó al Southampton para hacerse de los servicios del defensor, parecieron no ser una buena inversión para el equipo inglés.

A causa de las múltiples lesiones y problemas en su apariencia física únicamente ha disputado 70 encuentros con los 'Red Devils', contrario a lo que se esperaba cuando llegó al club que es dirigido por José Mourinho.

Debido al bajo rendimiento que mostró en la cancha durante los minutos que vio acción, el 'Man U' lo incluyó en la lista de prescindibles, incluso se hicieron virales algunas fotografías de las vacaciones de Shaw en un yate en las que parece tener sobrepeso. "La gente puede decir que estoy gordo, pero conozco mi cuerpo. Se me ve grande porque soy grande, tengo un cuerpo como el de Rooney", declaró el defensor ante las criticas que recibió.

En un mes logró cambiar su apariencia física / Twitter

Sin embargo, parece que Shaw finalmente decidió hacer frente a las criticas, decidió meterle duro al gimnasio y sólo en un mes consiguió cambiar de manera drástica su apariencia física.

En su cuenta de Instagram, publicó una foto donde luce su nueva y espectacular figura que acompaño del siguiente mensaje:

"Ahora quiero estar en mi mejor forma. Estoy trabajando más duro que nunca y en el primer partido me quiero ver 10 veces mejor que en esa foto. ¿Mourinho? Me envió un mensaje y conversé con él. Me hizo sentirme confianza y quiero demostrarle que puedo ayudar al equipo".

Pre season ready 🤙🏽 A post shared by Luke Shaw (@lukeshaw23) on Jul 6, 2018 at 3:16am PDT

Esta nueva versión del defensor podría haber cambiado la opinión de José Mourinho, debido a que en los partidos amistosos contra el América de México, San José Earthquakes de Estados Unidos y Milan de Italia, Luke Shaw fue titular en los tres encuentros.

