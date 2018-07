VIDEO: Tom Brady conoce a Tom y a Brady

Tom Brady ha hecho que millones de seguidores hagan que su nombre pensé en el mundo, ya que es considerado uno de los mejores quarterbacks del planeta a sus 41 años, pues en esta ocasión tuvo la oportunidad de conocer a los gemelos Tom y Brady que viven en Hong Kong.

¡OFICIAL! Juan Carlos Osorio deja la dirección técnica de la Selección mexicana

El aficionado de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Edelman, reconoció que le puso a sus hijos el nombre del jugador de americano, después de ver la manera en que su ídolo hizo campeón al cuadro norteamericano.

A pair of twin fans showed up at Pats camp Thursday.

Their names? Tom and Brady (via @Patriots)pic.twitter.com/eGZFtPFnNU

— ESPN (@espn) July 27, 2018