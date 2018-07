Miguel Layún explota en redes sociales

Miguel Layún, actual jugador del Sevilla, mandó un emotivo mensaje hacia Juan Carlos Osorio después de la decisión que se dio sobre el final de la era del colombiano al mando de la Selección mexicana, tras su participación en el Mundial de Rusia 2018.

En el texto se observa a un futbolista contento por el aprendizaje que le brindó el sudamericano durante el tiempo que estuvo al mando del Tri, dejando en claro que tanto Osorio como los futbolistas tenían una buena comunicación.

Mensaje de Layún / Twitter

Tras el hecho, los usuarios y detractores del futbolista juzgaron el hecho y comenzaron a decirle, entre varias cosas, que él ya no debería estar con el Tricolor para los siguientes juegos y rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.













Al ver cada uno de los comentarios que le hicieron al ex americanista, el mexicano no dejó de lado lo hecho, explotó en contra de las personas que están en su contra y les mandó un fuerte mensaje para que no lo olviden.

Respuesta de Miguel Layún / Twitter

