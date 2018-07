No tengo cuentas pendientes con Necaxa: Carlos González

Carlos González recibió en Ciudad Universitaria a su ex equipo: el Necaxa, a quien le marcó un doblete durante la victoria de Pumas por 5-3 ante los Rayos; sin embargo, el delantero paraguayo está convencido en que no tiene ninguna cuenta pendiente con ellos.

"Fue un partido especial, de repente me sentía raro, pero no tengo cuenta pendiente con el Necaxa, sino al contrario, respondí cuando me necesitaron. Hoy por hoy estoy en Pumas e inicie con el pie derecho de local", mencionó González.

El paraguayo afirmó que no celebró su primer gol al minuto 54, por respeto a su ex club, pero el segundo al minuto 81' fue inevitable, la emoción lo inundó y no dudó en festejar junto a sus compañeros.

