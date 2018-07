VIDEO: Ingresa de último minuto y anota autogol

Se llevaba a cabo el partido entre Shanghai Shenhua y Beijing Guoan de la Superliga de China donde se jugaba el tiempo de compensación, y el cuadro visitante tenía a su favor el marcador por 2-1 hasta que un futbolista cometió un error en su propia portería al anotar el empate del local.

Se trata del futbolista Wei Shihao, quien ingresó al terreno de juego en los últimos instantes del duelo para así buscar quedarse con la victoria al ser un elemento de retención, pero al buscar apoyar a los suyos los perjudicó.

En el video se muestra la intención del profesional de quintarle la pelota a su rival y despejarla para que su guardameta no tuviera problemas, pero el problema lo hizo él al meter un gol en su propia puerta.

In blessuretijd even de bal strak in je eigen doel rammen. Wei Shihao doet het eff, en hij was ook pas net ingevallen 😂.pic.twitter.com/zsC6ljgsaB

— Justin Kevenaar (@JWKev) July 28, 2018