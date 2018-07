Geraint Thomas gana su primer título de la Tour de Francia

El galés del equipo SKY defendió con éxito su ventaja sobre el segundo lugar Tom Dumoulin durante una etapa final que es, prácticamente ceremonial, en un circuito alrededor de Campos Elíseos.

Thomas rodó sobre una bicicleta amarilla que combinaba con su camiseta de líder y compartió copas de champagne con sus compañeros de equipo durante un paseo casual rumbo a París.

El tetracampeón Chris Froome, compañero de Thomas, finalizó tercero en la general.

💛 Maillot Jaune – Geraint Thomas 🇬🇧 💛

Nobody could drop him, and he's the proud winner of Le Tour 2018: bravo, @GeraintThomas86! 👏

Personne ne pouvait le décrocher, et il est le grand vainqueur de ce Tour 2018 : bravo, @GeraintThomas86 ! 👏@MaillotjauneLCL#TDF2018 pic.twitter.com/3A18N2lNMr

— Le Tour de France (@LeTour) July 29, 2018