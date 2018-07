Hamilton se corona en Hungría; Checo queda 14

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó este domingo su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar, por quinta vez, el Gran Premio de Hungría, en el que relegó al segundo y al tercer puesto a los dos pilotos de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel y el finlandés Kimi Raikkonen.

Hamilton, que logró en la pista de las afueras de Budapest su sexagésima séptima victoria en Fórmula Uno, en la última carrera antes del parón vacacional, lidera ahora el certamen con 213 puntos, 24 más que Vettel.

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) finalizó en cuarta posición una prueba calurosa en la que los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault) fueron octavo y noveno, respectivamente.

BREAKING: Hamilton scorches to a SIXTH victory in Hungary! 💪 Vettel and Raikkonen complete the podium for Ferrari #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Er78St7WpL

El finlandés Valtteri Bottas, compañero de Hamilton en Mercedes, fue quinto, por delante del francés Pierre Gasly, que completó una buena actuación con su Toro Rosso; mientras que el danés Kevin Magnussen (Haas) acabó en séptima posición, justo por delante del doble campeón mundial asturiano de F1, que este domingo festejó en el Hungaroring, el escenario del primero de sus 32 triunfos (en 2003), su trigésimo séptimo cumpleaños.

HAMILTON: "What a beautiful day… A big thank you to everyone back at the factory" #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/a28gGrIG4n

— Formula 1 (@F1) July 29, 2018