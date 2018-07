VIDEO: Wayne Rooney anota en la MLS y le rompen la nariz

El jugador inglés Wayne Rooney finalmente anotó un gol en el DC United, su nuevo equipo en la MLS. Tuvieron que pasar cuatro partidos para que el goleador de 32 años convirtiera en la liga estadounidense, sin embargo, el festejo se manchó debido a que al final del encuentro, el atacante tuvo que salir del campo de juego con el rostro ensangrentado a causa un codazo que le produjo una herida entre la nariz y su ceja izquierda.

Dúo mexicano obtiene oro en natación artística en JCC

En ex delantero del Manchester United anotó su primer gol en el futbol de los Estados Unidos al minuto 33 en el duelo ante los Colorado Rapids, el veterano aprovechó un pase con ventaja del argentino Luciano Acosta y mandó el balón al fondo de las redes entre las piernas del portero de la selección estadounidense, Tim Howard.

En el segundo tiempo, el equipo de Colorado logró empatar el encuentro del minuto 82 y antes de que acabara el tiempo reglamentario con un autogol se consumaba la victoria del equipo de Rooney.

Fue en el tiempo complementario cuando, después de un codazo, Wayne Rooney tuvo que salir del terreno de juego con el rostro ensangrentado para recibir cinco puntadas en la herida que se le generó entre la nariz y su ceja izquierda. Debido a que el DC United ya había quemado sus tres cambios correspondientes, después de unos momentos el inglés volvió a la cancha para terminar el encuentro.

Broken nose, five stitches, first career MLS goal, three points. ✔️

No Pain No Gain // #NoWayneNoGain pic.twitter.com/HvO3Np4FK1

— D.C. United (@dcunited) July 29, 2018