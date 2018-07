Del Potro y Fognini, por un lugar en la historia del Tenis

El tenista argentino Juan Martín del Potro y el italiano Fabio Fognini disfrutan jugar tenis en la actualidad, sobre todo porque lo han hecho ante “monstruos”, considerados de los mejores de la historia.

Han enfrentado en su carrera a jugadores como el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic o el británico Andy Murray, a quienes han derrotado y con los que han perdido, pero el solo hecho de enfrentarlos los motiva.

“Es un privilegio estar al lado de ellos, uno aprende día a día de grandes campeones, de jugadores que hacen historia en este deporte”, señaló en entrevista con Notimex el sudamericano, quien debutará el miércoles en el Abierto de Tenis Los Cabos.

“Delpo”, quien tiene cuatro triunfos y dos derrotas en finales con Federer, ante quien se coronó en el US Open 2009, añadió que tiene la suerte de ganarle a todos, “de ganarles finales, torneos importantes, siempre quedará en el recuerdo para mí, soy un privilegiado de estar al lado de ellos”.

#TENISxESPN Juan Martín Del Potro y Fabio Fognini le dieron color a la presentación del @AbiertoLosCabos. pic.twitter.com/EHbD97CkxF — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 30, 2018

Fognini, que también jugará por primera vez en Los Cabos, también se declaró afortunado de enfrentar a tenistas como Federer y Nadal, al ibérico a quien le ganó tres partidos en 2015, lo cual podrá contar cuando esté retirado.

“Es parte del deporte y de la historia del tenis, un día podré contar que he jugado con ellos, a algunos les he ganado y he perdido, el deporte élite me ha hecho disfrutar de este tipo de jugadores”, comentó el italiano.

El tenis les ha permitido jugar con esas figuras y viajar por el mundo, también les ha impedido estar cerca de sus familias y amigos en momentos importantes.

“Somos afortunados porque hacemos deporte en nuestro trabajo, el deporte es duro, pero al mismo tiempo es bonito; la carrera de un deportista es muy larga, tenemos muchos recuerdos malos, lesiones, pero la vida del deportista élite es así”, comentó Fognini.

Del Potro, número cuatro del mundo y máximo favorito para coronarse en Los Cabos, coincidió con su compañero de profesión, pero dejó en claro que en algún momento de la vida podrá recuperar todo eso que se ha perdido.

“Como en todo trabajo hay cosas buenas y malas, gracias a Dios en esto que hago son muchas las cosas buenas y lindas que he vivido, lo malo es estar lejos de mi familia, perder tiempo con mi gente cercana, pero lo ganaré de otro modo cuando ya no juegue más al tenis”, subrayó.

